Une centaine de personnes arrêtées lors d'une manifestation interdite à Amsterdam

(Belga) La police néerlandaise a arrêté une centaine de personnes qui avaient pris part à une manifestation interdite dimanche à Amsterdam. La police anti-émeute est intervenue pour évacuer les lieux et a fait usage d'un canon à eau.

La municipalité d'Amsterdam avait interdit cette manifestation prévue sur la Museumplein contre le gouvernement de Mark Rutte et les mesures sanitaires en vigueur contre le coronavirus. Les manifestants avaient cependant été autorisés à se rassembler dans le Westerpark mais les organisateurs y ont renoncé. De plus en plus de personnes ont en revanche commencer à se rassembler sur la Museumplein pour atteindre le chiffre de 2.000 à un moment. Les autorités locales ont alors pris un arrêté obligeant les manifestants à quitter les lieux. Beaucoup ne portaient pas de masque et ne respectaient le 1,5 mètre de distance. (Belga)