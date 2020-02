Une centaine de personnes pourront quitter l'hôtel où sont confinés des Belges à Tenerife

(Belga) Une centaine de touristes sur les plus de 700, dont des dizaines de Belges, confinés à l'hôtel de Adeje à Tenerife après la découverte de quatre cas positifs de coronavirus parmi les clients, vont pouvoir quitter l'établissement, rapporte mercredi le service public espagnol RTVE.

La centaine de touristes autorisés à quitter l'hôtel sont des clients arrivés après le 24 février, lorsqu'un premier cas d'infection au coronavirus a été confirmé. Au total, quatre ressortissants italiens séjournant dans l'établissement ont été testés positifs au covid-19. Les plus de 600 clients dont l'arrivée est antérieure au 24 février devront, eux, rester 14 jours à l'isolement, soit la période d'incubation possible du virus, selon RTVE. On ignore actuellement combien de Belges sont concernés par cette mesure préventive. Mercredi, les clients et le personnel de l'hôtel ont dû se soumettre à des tests, selon le tour-opérateur TUI, qui compte 110 clients belges sur place. "Nous mettons tout en oeuvre pour les informer et répondre à leurs questions du mieux que nous pouvons", affirme le voyagiste. Le tour-opérateur Sunweb en compte deux, tandis que les six Belges restant avaient réservé leur voyage avec Corendon. (Belga)