Une centaine de personnes sauvées du naufrage au large de la Tunisie

(Belga) La marine tunisienne a sauvé en mer Méditerranée 108 personnes qui tentaient de rejoindre l'Europe sur une embarcation de fortune, ont indiqué les autorités dimanche.

Parmi ces migrants naufragés, 14 sont de nationalité tunisienne, a précisé le porte-parole de la garde nationale, Houcemeddine Jbabli. Rien que pour le réveillon du Nouvel An, la marine tunisienne a contré six tentatives de rejoindre l'Europe par la mer, un trajet périlleux durant lequel de nombreuses personnes trouvent la mort. D'après l'ONG Forum tunisien pour les droits socio-économiques, environ 18.000 personnes ont rejoint les côtes italiennes depuis la Tunisie en 2022, et 580 sont mortes pendant la traversée. (Belga)