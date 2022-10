Une centrale électrique en Crimée visée par une attaque de drone

(Belga) Les autorités de la péninsule de Crimée annexée par la Russie ont annoncé jeudi qu'une centrale électrique y avait été visée dans la nuit par une attaque de drone, qui n'a pas provoqué de gros dégâts.

"Aujourd'hui dans la nuit il y a eu une attaque de véhicule aérien sans pilote sur la centrale thermique de Balaklava", a indiqué le gouverneur de Sébastopol, Mikhaïl Razvojaïev, sur Telegram. "Le transformateur a subi des dégâts minimes. Il n'y a pas eu de victime", a-t-il ajouté. M. Razvojaïev a précisé qu'il n'y avait "aucune menace pour l'approvisionnement en électricité" et que "l'incident n'affecte pas l'approvisionnement en électricité de Sébastopol et de la péninsule". Le transformateur de la centrale, qui a pris feu, "était en maintenance et ne fonctionnait pas", a-t-il assuré en précisant que "les travailleurs de la centrale ont rapidement géré l'incendie". Sa déclaration intervient alors que l'Ukraine poursuit sa contre-offensive dans le sud du pays. Les forces russes ont multiplié ces dernières semaines leurs frappes contre les infrastructures énergétiques d'Ukraine. La Russie a annexé la Crimée en 2014 et Kiev ambitionne de la reconquérir. (Belga)