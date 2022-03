Une délégation ukrainienne attendue au Bélarus pour des pourparlers jeudi

(Belga) Une délégation ukrainienne est attendue jeudi matin au Bélarus pour des pourparlers russo-ukrainiens portant notamment sur un cessez-le-feu, a déclaré mercredi le négociateur russe Vladimir Medinski, en pleine invasion russe de l'Ukraine.

La présidence ukrainienne a confirmé dans la foulée qu'une délégation était en route pour se rendre sur le lieu retenu pour ce nouveau round de pourparlers, le deuxième depuis le début de la crise. "La délégation ukrainienne se dirige vers le lieu des négociations", a indiqué le service de presse de la présidence ukrainienne. "Nous nous attendons à ce qu'ils soient ici demain (jeudi) matin", a précisé pour sa part M. Medinski, lors d'un briefing diffusé à la télévision publique russe. Le site retenu pour les négociations est situé dans la région de Bialowieza, une localité polonaise proche de la frontière avec le Bélarus et qui donne son nom à une forêt à cheval sur les deux pays, et a été choisi "ensemble" par les deux parties, a-t-il assuré. Selon lui, ce lieu convient à la délégation ukrainienne notamment parce qu'ils doivent s'y rendre en passant par la Pologne. Un premier round de négociations russo-ukrainiennes a eu lieu le 28 février mais s'est achevé sans avancée réelle. La Russie continue de réclamer la démilitarisation totale de l'Ukraine, qui constitue selon elle une menace en tant qu'alliée des Occidentaux, tandis que Kiev exclut toute capitulation. Les forces russes poursuivaient mercredi leur offensive sur plusieurs villes d'Ukraine, notamment à Kharkiv (est), avec l'envoi de troupes aéroportées et des bombardements, au septième jour de l'invasion. (Belga)