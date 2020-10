Une dernière fête avant le "confinement partiel" provoque l'indignation aux Pays-Bas: "C'est totalement irresponsable" (vidéo)

Les autorités néerlandaises enquêtaient jeudi sur une fête ayant eu lieu la veille à l'extérieur d'un bar du centre de La Haye, quelques minutes avant qu'un nouveau "confinement partiel" ne prenne effet.



Des images de fêtards rassemblés sans masques sous le chapiteau d'un bar mercredi soir ont provoqué l'indignation aux Pays-Bas, qui connaît une forte poussée du nouveau coronavirus.



La police a finalement mis fin à la fête, qui s'est déroulée peu avant la fermeture à partir de 22H00 (20H00 GMT) des bars, cafés et restaurants, en vertu de nouvelles mesures visant à lutter contre la pandémie de Covid-19.

Ce genre de comportement égoïste ne fait que prolonger la durée des mesures

"C'est totalement irresponsable", a déclaré jeudi le maire de La Haye, Jan van Zanen, dans un communiqué.



"Bien sûr, les gens veulent de nouveau faire la fête, mais ce genre de comportement égoïste ne fait que prolonger la durée des mesures", qui devraient durer au moins quatre semaines, a-t-il ajouté.



Les autorités de la ville travaillent actuellement avec la police "pour voir quelles mesures pourraient être prises contre le lieu (de la fête) et ses visiteurs", a indiqué à l'AFP Jan Sinnige, le porte-parole du maire.



Le Premier ministre Mark Rutte a annoncé mardi instaurer un "confinement partiel" aux Pays-Bas alors que plus de 7.000 cas de contaminations au nouveau coronavirus sont recensés quotidiennement.



Des dizaines de fêtards se sont rassemblés dans plusieurs villes mercredi soir pour profiter d'un dernier verre, notamment sur la très populaire place Plein à La Haye, sans forcément respecter les règles de distanciation sociale.



Le propriétaire du bar qui a accueilli la fête, John Prins, a déclaré à la télévision publique NOS avoir "honte de ce qui s'était passé", tout en estimant que les faits ont été "sortis de leur contexte".



Sur les 14 derniers jours, les Pays-Bas ont le troisième plus haut taux de nouvelles contaminations pour 100.000 habitants en Europe, derrière la République tchèque et la Belgique, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).