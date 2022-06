Une dispute de voisinage tourne mal en Allemagne et fait 3 morts

Trois corps sans vie ont été retrouvés dans la commune allemande de Bienenbüttel, dans le Land de Basse-Saxe, a indiqué la police vendredi. Selon les premières observations, il s'agirait d'une dispute de voisinage ayant mal tourné.

Les personnes décédées sont un homme de 85 ans, ainsi que son voisin de 62 ans et sa femme de 61 ans. Des voisins avaient entendu plusieurs coups de feu et des cris vendredi et avaient appelé la police. L'enquête est en cours. L'homme de 85 ans détenait un permis de chasse et possédait plusieurs armes à feu.