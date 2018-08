Une entreprise belge signe un important contrat IT avec la Commission européenne

Le prestataire de services informatiques Modis Belgique a signé un accord avec la Commission européenne pour la gestion de 1.200 informaticiens, annonce-t-il jeudi. Le contrat-cadre d'une valeur de plus de 500 millions d'euros, le plus important concernant les services IT au sein de la Commission, sera exécuté au cours des quatre prochaines années.



Modis sera responsable du réseau de la distribution de la prestation de services informatiques en Belgique et coordonnera le recrutement ICT au sein des institutions européennes. "Modis, succursale du groupe international Adecco Groupe, compte des implantations dans tous les pays de l'Union européenne, ce qui en fait un partenaire fiable pour les institutions européennes mais également pour les profils IT qui souhaitent travailler pour l'UE", ajoute Hubert Vanhoe, directeur général de Modis Benelux. "Par l'intermédiaire de notre maison-mère, nous pouvons en outre aider leurs partenaires à trouver un emploi en Belgique."