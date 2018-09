Une épidémie dans un navire de croisière à Rotterdam alarme les autorités

Image d'illustration: AidaPerla on dreamlines.nl

Les services de sécurité de la ville néerlandaise de Rotterdam ont lancé jeudi une alerte après qu'un certain nombre de passagers du navire de croisière Aida Perla est tombé malade, indiquent les services de secours de Rotterdam-Rijnmond (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). Le navire est situé sur la Wilhelminakade, près du pont Erasme. Selon le média local RTV Rijnmond, 30 passagers seraient porteurs du contagieux norovirus. Les services de secours n'ont pas confirmé cette information.



Les services de secours ont débarqué en masse sur le navire. Les passagers doivent rester à bord jusqu'à ce que l'enquête sur les causes de l'épidémie soit terminée. Aucun nouveau passager n'est accepté, indique Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. L'Aida Perla se rend chaque mois à Rotterdam pendant l'été. Le navire peut accueillir plus de 3.000 personnes.