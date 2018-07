Une équipe belge à Malte pour interviewer les migrants du Lifeline

(Belga) Une équipe des services belges en charge de l'asile et de la migration a mis le cap sur Malte pour interviewer les migrants secourus par le navire humanitaire Lifeline, a indiqué mercredi le secrétaire d'Etat Theo Francken sur Twitter.

L'équipe est composée de cinq personnes provenant de l'office des étrangers (OE) et du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), a précisé le cabinet du secrétaire d'Etat. Le Lifeline, affrété par l'ONG allemande du même nom, s'est amarré à l'un des quais du port de la Valette la semaine dernière, où il a ensuite été autorisé à débarquer les migrants qu'il a secourus au large de la Libye. Ces derniers seront répartis dans huit pays, dont la Belgique. Theo Francken avait précédemment indiqué qu'un "maximum de 15 personnes" - des ressortissants érythréens - seraient accueillies sur le territoire belge. Mercredi, il a par ailleurs souligné que son collègue maltais l'avait assuré qu'une enquête criminelle contre l'ONG Lifeline était en cours. Le capitaine du Lifeline est notamment coupable selon le Premier ministre maltais Joseph Muscat d'avoir "agi contre les lois internationales et ignoré les directives des autorités italiennes". (Belga)