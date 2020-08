Une étude démontre que l'homme peut transmettre le coronavirus aux chiens et aux chats

(Belga) L'être humain peut transmettre le coronavirus aux chiens et aux chats selon les résultats d'une étude menée par des scientifiques italiens et dont les résultats ont été publiés lundi.

L'étude a testé 540 chiens et 277 chats vivant dans des ménages du nord de l'Italie où une personne a été infectée par le virus, ou dans des zones où il y avait de nombreux cas de la maladie. L'étude, qui n'a pas encore été validée par ses pairs, a trouvé des anticorps contre le coronavirus chez 3,4% des chiens et 3,9% des chats, indiquant qu'ils avaient été infectés par le virus. Les prélèvements pour les infections virales actives se sont cependant révélés négatifs chez l'ensemble des animaux étant donné que la période d'excrétion du virus se termine après deux semaines. Les tests ont été effectués entre mars et mai de cette année. "Cela confirme ce que nous savions déjà", explique Thomas Mettenleiter, directeur de l'Institut allemand pour la santé animale (FLI) pour qui les résultats de l'étude montrent que le virus se propage de l'homme à l'animal. La plupart des animaux de l'étude provenaient de ménages touchés par le coronavirus, ce qui indique que l'infection se transmet généralement de l'homme à l'animal, ajoute Thomas Mettenleiter. Le chercheur souligne que cette étude confirme l'hypothèse du FLI selon laquelle les chats et les chiens ne jouent pas un rôle important dans la propagation de Covid-19, et que les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de limiter leurs contacts avec leurs animaux de compagnie. Toutefois, les personnes infectées par le virus devraient limiter leur contact avec leurs animaux de compagnie, bien qu'il n'y ait jusqu'à présent aucune preuve que les animaux peuvent mourir du coronavirus, souligne encore Thomas Mettenleiter.