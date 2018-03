Une ex-dirigeante du FC Barcelone appelle au boycott de la finale de la Coupe du Roi

(Belga) María Elena Fort, ex-membre de l'équipe directive du FC Barcelone sous Joan Laporta, a demandé sur son compte Twitter que le club de football catalan ne dispute pas la finale du Coupe du Roi, rapportent mardi les médias espagnols. "Un titre ne se trouve pas au-dessus de la dignité de nos représentants", a-t-elle argumenté.

L'ex-dirigeante, par ailleurs 23e sur la liste indépendantiste "Ensemble pour la Catalogne" aux dernières élections, en appelle à la "dignité, aux "valeurs" et à "l'histoire" de la Catalogne pour boycotter la finale de la Coupe d'Espagne. Selon le quotidien El Español, l'initiative a inspiré d'autres aficionados du Barça. Ceux-ci demandent ainsi que le président du club Josep María Bartomeu ne se présente pas à la loge royale. "Aucun représentant, staff technique ni joueur de Barcelone ne doit se tenir aux côtés du Roi Felipe VI, plus haut représentant de cet État inquisiteur et anti-démocratique", clament-ils. Josep María Bartomeu n'a pour le moment pas réagi à cet appel. Le président du FC Séville, adversaire des Catalans pour cette finale, a pour sa part pris la situation avec humour, alors que les journalistes espagnols l'interrogeaient sur un possible forfait de Barcelone.