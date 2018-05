Une femme condamnée à perpétuité après une attaque à l'acide sur un Belge en Angleterre

Un tribunal britannique a condamné mercredi une femme à une peine de prison à perpétuité pour une attaque à l'acide sur son ancien compagnon, le Belge Mark van Dongen. Selon la BBC, Berlinah Wallace, 48 ans, pourrait bénéficier d'une libération anticipée dans 12 ans.

Berlinah Wallace avait jeté en 2015 de l'acide sulfurique sur Mark van Dongen, 29 ans, alors qu'il était au lit. Elle aurait été poussée par la jalousie qu'elle éprouvait après avoir appris que l'homme avait entamé une relation avec une autre femme. Le Belge avait été brûlé sur 25% de son corps. Après l'attaque, il a été paralysé à partir de son cou, a perdu la plus grande partie de sa vue et sa jambe gauche avait été amputée.

Il a séjourné plus d'un an à l'hôpital de Bristol, jusqu'à ce que sa famille le ramène en Belgique. De retour au pays, il a introduit une demande d'euthanasie et est décédé en janvier 2017. La semaine dernière, Mme Wallace a été reconnue par le tribunal de Bristol coupable d'avoir jeté intentionnellement une substance corrosive mais a été acquittée du chef de meurtre.