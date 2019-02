Une femme décède après avoir mangé dans un restaurant étoilé en Espagne, 30 clients ont présenté des symptômes d'intoxication alimentaire

En Espagne, un femme est décédée après avoir mangé dans un restaurant de Valence. Cet établissement étoilé au Guide Michelin. Une trentaine d'autres clients, auraient eu eux aussi des symptômes d’intoxication alimentaire. Une enquête a été ouverte.

Une enquête a été ouverte à Valence en Espagne après la mort d'une femme y ayant mangé dans un restaurant étoilé Michelin dont une trentaine de clients ont présenté des symptômes d'intoxication alimentaire, a-t-on appris vendredi de sources officielles.



Un juge d'instruction enquête sur le décès d'une femme à la suite d'"une possible intoxication alimentaire après avoir mangé avec sa famille dans un restaurant de la ville" située sur la côte sud-est, a annoncé le tribunal de Valence dans un communiqué.



Cet établissement réputé, le Riff, ouvert en 2001 par un chef allemand, avait obtenu en 2009 une étoile au guide Michelin.



Un porte-parole du tribunal a prudemment fait valoir auprès de l'AFP vendredi que les enquêteurs avaient "besoin de preuves scientifiques" et qu'aucune personne n'a été entendue aux fins d'être inculpée.



La direction de la Santé du gouvernement régional a précisé que la femme de 46 ans était morte le dimanche 17 février, très tôt, à son domicile.



Son mari et son fils de 12 ans, qui avaient mangé avec elle au restaurant, ont également souffert d'une intoxication alimentaire mais "leur état de santé a évolué dans le bon sens", selon le communiqué des autorités régionales.



Soixante-quinze personnes ayant mangé dans ce même établissement entre le 13 et le 16 février ont été interrogées et, au total, "29 cas d'intoxication ont été détectés", a-t-on ajouté de même source.



"Les symptômes qu'elles présentaient étaient très légers, s'agissant surtout de vomissements" et elles se sont rétablies.



"Le magistrat instructeur est en attente du rapport médico-légal et des résultats des prélèvements qui doivent être remis après l'autopsie à l'Institut national de toxicologie", a précisé le tribunal.



La direction du restaurant n'a pu être jointe.



Mais dans un communiqué rendu public mardi sur Twitter, le chef Bernd Knöller avait confirmé qu'il avait décidé de provisoirement fermer son restaurant.



"Dès le départ, j'ai pleinement collaboré avec le département Santé (de la région) pour éclaircir les faits", y a-t-il écrit, "dans l'attente des résultats des prélèvements effectués". M. Knöller a assuré qu'au "cours des premières enquêtes et inspections réalisées, il a été constaté que le restaurant remplissait toutes les normes sanitaires".