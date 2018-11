Une fresque érotique découverte à Pompéi dépeint les frasques de Léda

(Belga) Une nouvelle fresque érotique découverte à Pompéi dépeint les ébats torrides de la reine de Sparte Léda avec Zeus, qui a pris la forme d'un cygne pour la séduire.

Des archéologues ont trouvé cette illustration du mythe grec, magnifiquement préservée, dans ce qui devait être la chambre à coucher d'une maison de la ville romaine, ensevelie en 79 avant J.C. par l'éruption du Vésuve. Située Via del Vesuvio, elle montre aussi Léda se soumettant au cours de la même nuit au devoir conjugal avec son époux le roi Tyndare. La légende veut que Léda ait pondu deux oeufs d'où sortirent Hélène -dont l'enlèvement par Paris déclenchera la Guerre de Troie- , Clytemnestre et les jumeaux Castor et Pollux. Pompéi est le site le plus visité d'Italie après le Colisée de Rome, avec plus de trois millions de touristes sur les huit premiers mois de l'année. (Belga)