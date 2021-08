Une grève de 48 heures perturbe le rail en Allemagne

(Belga) La circulation ferroviaire en Allemagne sera fortement perturbée mercredi et jeudi par une grève de 48 heures entamée par le syndicat des conducteurs de trains GDL. Les effets se faisaient déjà ressentir mercredi à l'aube, a indiqué un porte-parole de la compagnie ferroviaire Die Bahn.

Dans bien des gares, les trains étaient à l'arrêt et les plateformes vides de passagers. Seul un quart des trains longues distances continuent de rouler et le trafic ferroviaire est particulièrement perturbé à certains endroits. Les passages frontaliers sont par exemple touchés. La grève a débuté à 02h00 mercredi pour les trains passagers, mais déjà mardi soir pour le fret. Vendredi la circulation devrait reprendre comme à l'accoutumée. Les voyageurs se voient conseillés de postposer tout déplacement non-urgent. La grève porte sur un différend au sujet des salaires et du calendrier pour une augmentation salariale en Allemagne. Deutsche Bahn dénonce la grève comme "une escalade non indispensable sur le dos des consommateurs". Il s'agit de la première grève qui concerne Die Bahn depuis fin 2018. (Belga)