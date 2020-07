Une grue s'effondre sur des maisons à Londres: un mort et quatre blessés

Une grue de 20 mètres s'est effondrée mercredi sur un chantier de construction et des maisons adjacentes dans l'est de Londres, faisant un mort et quatre blessés, ont indiqué les services de secours de la capitale britannique.



"Une grue de 20 mètres s'est effondrée sur un immeuble d'appartements en construction et deux maisons", ont indiqué les pompiers, qui ont déployé une "opération de sauvetage complexe".



Les services de secours ont dit avoir dénombré quatre blessés, dont deux ont été hospitalisés avec des blessures à la tête.



"Malheureusement, malgré les efforts de nos services d'urgence, une cinquième personne a été retrouvée morte sur les lieux", a déclaré un porte-parole des services de secours.



Un responsable syndical, Jerry Swain, du syndicat Unite Alliance, a réclamé une enquête dont les conclusions préliminaires devraient être "publiées sous quelques semaines, plutôt que dans des mois ou des années, afin que des accidents similaires soient évités à l'avenir".