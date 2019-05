Une maman polonaise avait 1 enfant: un accouchement plus tard, elle en a 7

Polonaise de 29 ans, déjà mère d'un enfant, a donné lundi naissance à six bébés à Cracovie, a annoncé lundi l'hôpital universitaire dans cette ville du sud de la Pologne.



L'accouchement s'est fait par césarienne, à la 29e semaine de grossesse. Les enfants, quatre filles et deux garçons, pèsent entre 890 et 1.300 grammes, selon les médecins.



"Aussi bien la mère que les enfants se portent bien", a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'hôpital.



"Les enfants restent en couveuses. L'un d'entre eux a eu besoin d'intubation mais on le prépare déjà à passer à la respiration non invasive", a déclaré à l'agence PAP le néonatologue Ryszard Lauterbach.



Les médecins s'attendaient à voir arriver des quintuplés et le sixième bébé a été une surprise pour tout le monde.



"La mère est très active, souriante et heureuse. Elle a pu toucher le sixième bébé en attendant l'arrivée de la sixième couveuse", a indiqué le docteur Lauterbach.



Selon les médecins de Cracovie, la naissance de sextuplés, un évènement extrêmement rare, arrive dans le monde une fois sur 4,7 milliards d'accouchements.



Le président polonais Andrzej Duda a félicité les parents. "Il s'agit du premier cas du genre en Pologne", a-t-il souligné sur son compte twitter.