Une maman voit "une masse comme un nuage" dans l'œil de sa fille: elle ne s'attendait pas à ça

Après une bataille de boules de neige, une mère a cru que sa fille avait de la neige dans l’œil… En fait, il s’agissait d’un cancer rare. Elle présentait une sorte de lueur blanche dans la pupille, symptôme du rétinoblastome.

Gina Hickson, une Britannique de 29 ans, a raconté comment elle a découvert que sa fille de 3 ans souffrait d’un cancer rare de l’œil après avoir confondu les symptômes avec de la neige dans l’œil de la fillette.

C’est après une bataille de boules de neige, en plein hiver, que la petite Darcey-Rose a commencé à présenter les symptômes, révèle le média anglais The Mirror. La maman a remarqué une sorte de lueur blanche inhabituelle dans la pupille gauche de sa fille. Au départ, elle ne s’était pas trop inquiétée, pensant qu’il s’agissait simplement d’un fragment de glace. "Nous avons vu une masse, comme un nuage, dans l'œil de Darcey-Rose. Elle changeait de forme en fonction de l'orientation de son œil. Au début, nous avons pensé que c'était de la glace dans son œil à cause d'une bataille de boules de neige. J'ai fait une recherche sur Google et je suis tombée sur le site du Childhood Eye Cancer Trust, que j'ai tout de suite rejeté", a confié la maman à The Mirror.

L'œil droit sur le scanner était clair et l'œil gauche avait une énorme masse noire

Les jours passaient, mais cette lueur blanche persistait. Gina Hickson a donc emmené Darcey-Rose chez le médecin pour contrôler sa vue. La fillette a ensuite été adressée à un spécialiste, où elle a subi un scanner. "Lorsqu'elle a passé le scanner, il y avait dans la pièce des posters sur le mur avec des visuels sur ce à quoi il faut faire attention, et comment les différentes conditions oculaires sont vues sur l'écran. J'ai trouvé l'image du cancer et j'ai retenu mon souffle", a glissé Gina. "L'œil droit sur le scanner était clair et l'œil gauche avait une énorme masse noire", poursuit-elle.

La maman savait désormais ce dont souffrait la petite fille de 3 ans. Il s’agit d’un rétinoblastome, un cancer de l'œil rare qui touche généralement les enfants de moins de six ans, écrit de The Mirror. Les signes typiques du rétinoblastome comprennent une lueur blanche qui n'apparaît que sous certaines lumières ou un strabisme - ainsi qu'un changement d'apparence de l'œil ou un œil gonflé, bien que souvent un seul signe ou symptôme soit présent.

"Notre monde s'est écroulé. Tout était immobile mais aussi flou autour de nous", explique la maman.

Chimiothérapie et opération

La petite fille a entamé des séances de chimiothérapies dans un hôpital à Londres mais malgré ça, les médecins ont découvert un autre cancer dans l’œil de Darcey-Rose. Deux options se sont donc imposées : soit la fillette recevait des injections de chimiothérapies dans l’œil, soit elle subissait une ablation de l’œil. Les parents ont choisi la première option. "Sa vision était meilleure et il valait la peine de se battre pour la sauver", a assuré Gina.

Malheureusement, la tumeur continuait de se propager autour de la rétine de la fillette et la chimiothérapie n’était plus suffisante. Darcey-Rose a dû subir une ablation de l'œil gauche. A la place, les médecins l’ont équipée d’une prothèse. Malgré tout cela, Darcey-Rose garde sa joie de vivre et profite de la vie à fond. "Elle est tout simplement la personne la plus drôle et la plus insolente que j'aie jamais rencontrée. Elle me fait rire tous les jours. Elle est si intelligente et si curieuse. Elle a rendu chaque voyage plus facile grâce à sa joie de vivre. Elle adore le sport et l'équitation, même si elle ne voit que d'un œil", a dit sa maman. Cette dernière va d’ailleurs courir le marathon de Londres en octobre afin de récolter des fonds pour le Childhood Eye Cancer Trust, qui a soutenu la famille dans cette terrible épreuve.