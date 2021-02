Une oeuvre de Banksy à Nottingham vendue et retirée d'une façade

(Belga) Une œuvre de l'artiste Banksy à Nottingham, en Angleterre, a été vendue à un galeriste et retirée de la façade de la maison où elle se trouvait. L'image d'une petite fille utilisant un pneu de vélo comme cerceau était apparue en octobre dernier.

La BBC a rapporté mercredi que des spécialistes avaient retiré la dalle de brique de la façade de la maison portant l'œuvre. Le galeriste John Brandler a déclaré à la chaîne publique britannique qu'il avait déboursé un montant à six chiffres pour l'œuvre d'art. Il souhaite la protéger et bientôt l'exposer. Sous une protection plastique comme c'était le cas à Nottingham, l'œuvre aurait fini par moisir et être endommagée, a expliqué M. Brandler. Il avait déjà auparavant acquis une autre œuvre de Banksy, qu'il avait retirée d'un garage. Selon une information du journal local The Nottingham Post, le propriétaire de la maison fera don du produit de la vente. Banksy n'a, lui, pas réagi mais il s'est déjà opposé par le passé à la commercialisation de l'art. L'identité de l'artiste, originaire de Bristol, reste inconnue. (Belga)