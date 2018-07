Une ONG espagnole sauve 59 migrants, son bateau attendu à Barcelone

(Belga) Une ONG espagnole a annoncé samedi avoir secouru en Mediterranée 59 migrants en provenance de Libye et son bateau se dirige sur Barcelone, après avoir été prévenue par le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, qu'il était hors de question qu'ils accostent dans un port italien.

L'Organisation non gouvernementale espagnole Proactiva Open Arms avait indiqué sur Twitter que son navire transportant les 59 migrants se dirigeait vers "un port sûr". En soirée, l'ONG a annoncé qu'elle avait reçu l'autorisation d'accoster dans le port de Barcelone, ajoutant qu'elle comptait y arriver mercredi. "Malgré les obstacles, nous continuons à protéger la vie de gens invisibles. Leurs récits sur ce qu'ils ont vécu en Libye sont terrifiants", a souligné l'organisation. M. Salvini a quant à lui affirmé sur Facebook que le bateau de Proactiva Open Arms avait atteint l'embarcation des migrants avant les gardes-côtes libyens à l'intérieur de la zone de secours libyenne. "Le port le plus proche est Malte, l'organisation et le pavillon sont espagnols: ils peuvent oublier l'idée de rejoindre un port italien", a-t-il déclaré. La veille, le ministre italien d'extrême droite avait prévenu que les ports italiens seraient fermés "tout l'été" aux ONG qui secourent les migrants en Méditerranée. De son côté, le ministre maltais de l'Intérieur Michael Farrugia a contesté la version des faits exposée par M. Salvini, affirmant que les migrants avaient été secourus dans une zone située entre la Libye et le port italien de Lampedusa. "Arrêtez de répandre des informations inexactes en désignant Malte sans aucune raison", a-t-il déclaré sur Twitter. Cette semaine, le navire de l'ONG allemande Lifeline a accosté à Malte avec à son bord 233 migrants après une odyssée d'une semaine marquée par de fortes tensions. Vendredi, trois bébés sont morts, et une centaine de personnes ont été portées disparues lors d'un naufrage au large des côtes libyennes. Après des semaines de tension, les dirigeants de l'Union européenne sont parvenus vendredi à un compromis qui propose la création de "plateformes de débarquements" de migrants en dehors de l'UE pour dissuader les traversées de la Méditerranée.