Une pièce de monnaie pour célébrer le Brexit

(Belga) Une nouvelle pièce de 50 pence sera créée pour célébrer le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, annonce lundi le journal britannique The Sun. La pièce devrait être disponible à partir du 29 mars 2019, jour officiel du Brexit.

Le portrait de la reine Elizabeth II figurera sur la pièce de monnaie, avec l'inscription "Friendship with all nations" (amitié avec toutes les nations). Une pièce de 50 pence avait déjà été frappée en 1973 pour l'entrée du Royaume-Uni dans la Communauté économique européenne (CEE) et en 1998 lorsqu'il avait accédé à la présidence de l'Union européenne. Selon plusieurs médias britanniques, la création de la pièce devrait être annoncée par le ministre des Finances Philip Hammond ce lundi à l'occasion de la présentation du budget. (Belga)