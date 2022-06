Une première aire motorhomes en Belgique pour la société française Camping Car Park

(Belga) Spécialisée dans le tourisme en camping-car depuis une dizaine d'années, la société française Camping Car Park a inauguré mardi à Herbeumont (province de Luxembourg) sa première aire pour motorhomes en Belgique.

Basée en Loire-Atlantique, Camping Car Park exploite environ 400 aires pour camping-cars le long des routes européennes. En avril dernier, la société française investissait le marché belge avec une première aire sécurisée dans la commune d'Herbeumont. "Nous proposons aux communes d'organiser l'accueil des touristes itinérants et les accompagnons dès la création du projet. Nous assurons ensuite la gestion de l'aire motorhomes", explique Remi Le Gloahec, directeur commercial. Les utilisateurs disposent d'un badge leur permettant d'accéder à l'aire et aux différents services qu'elle propose. Camping Car Park compte actuellement 550.000 utilisateurs sur un marché européen de plus de 2,5 millions d'immatriculations. "Le marché explose", poursuit Remi Le Gloahec. "La Belgique est le deuxième pays européen à connaître la plus forte progression en termes d'immatriculation. C'est très bien. Mais encore faut-il des solutions pour pouvoir accueillir ces camping-cars." Aménagée par la commune il y a plusieurs années déjà, l'aire d'Herbeumont a enregistré un millier de nuitées environ depuis son passage sous pavillon Camping Car Park en avril dernier. Les nuitées sont facturées 12 euros à l'utilisateur, deux tiers du chiffre d'affaires étant reversés à la commune. "Le retour sur investissement pour les communes est très rapide. Elles bénéficient par ailleurs d'une visibilité auprès de notre réseau d'utilisateurs. Nous constatons une évolution rapide de la fréquentation des aires qui entrent dans le réseau." La société française travaille actuellement avec plusieurs communes belges à la mise en place de structures d'accueil. (Belga)