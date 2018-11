Une région allemande abolit la peine de mort qui figurait toujours dans sa Constitution

(Belga) La région allemande de Hesse a aboli la peine de mort, une curiosité qui figurait toujours dans sa Constitution, même si elle était interdite dans le pays, selon les résultats d'un référendum publiés jeudi.

Les électeurs de ce riche Land de l'ouest, qui abrite notamment la capitale financière allemande Francfort, devaient non seulement renouveler leur parlement dimanche, mais aussi se prononcer sur des modifications de leur loi fondamentale régionale datant de 1946. Les premiers résultats provisoires publiés seulement jeudi par la commission électorale montrent que 83,2% des électeurs se sont prononcés en faveur de la suppression de la peine de mort qui était toujours inscrite dans le texte, et 16,7% contre. Elle n'était pas applicable, car la République fédérale l'avait abolie pour l'ensemble du pays dans sa Constitution de 1949. Au total, les électeurs ont approuvé une quinzaine de modifications de leur Constitution, portant notamment sur le renforcement des droits de l'enfant, de l'égalité entre hommes et femmes, ou encore sur la protection des données. La Hesse s'est désormais dotée "d'une Constitution moderne, adaptée aux réalités du 21ème siècle", a réagi le chef du gouvernement, le conservateur Volker Bouffier, arrivé en tête du scrutin de dimanche mais très affaibli. Après le sévère camouflet des élections en Hesse, qui faisait suite à un vote sanction en Bavière, Angela Merkel a annoncé lundi son départ de la vie politique, à la fin de son mandat en 2021. Elle a également indiqué qu'elle ne se représenterait pas début décembre à la présidence de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), qu'elle dirige depuis 18 ans. (Belga)