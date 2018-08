Une secousse de 5,2 fait trembler le centre de l'Italie

Une secousse de magnitude 5,2 a fait trembler jeudi soir le centre-est de l'Italie, selon l'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV), mais aucune information n'était disponible dans l'immédiat sur d'éventuels dégâts ou victimes.





La secousse a eu lieu à 20H19 (18H19 GMT) près de Montelcifone, dans le Molise, à 9 km de profondeur, selon les premières estimations de l'institut. Cette même zone avait déjà enregistré une secousse de 4,2 en avril et une autre de 4,7 mardi soir, qui n'avaient fait que de légers dégâts. Située à cheval entre la plaque euro-asiatique et la plaque africaine qui la pousse vers les Balkans au nord, l'Italie voit une grande partie de son territoire soumis à un risque sismique élevé. Des milliers de secousses sont enregistrées chaque année, même si la majorité n'est pas ressentie par la population.