Une septuagénaire débranche sa voisine de chambre à l'hôpital: "Cette machine faisait trop de bruit"

Une dame de 73 ans, épuisée par le bruit de la machine à oxygène de sa colocataire de chambre d'hôpital a décidé de prendre les choses en main et de simplement retirer la prise. Les faits se sont déroulés à Mannheim, en Allemagne en novembre dernier.

La septuagénaire, atteinte d'une maladie cardiaque, a débranché l'appareil à deux reprises. Des actes dangereux qui ont conduit la voisine de chambre aux soins intensifs. Elle a finalement succombé à la suite de complications liées au manque d'oxygène.

"C'est une femme âgée et malade en prison"

La dame a été arrêtée et accusée de tentative d'homicide involontaire. Une situation qui inquiète son fils de 41 ans. Il s'est exprimé dans les médias allemands: "Ma mère ne pouvait plus fermer les yeux tellement cette machine à oxygène faisait du bruit, c’était comme un tracteur. Elle était épuisée et sous médication. Elle n’avait aucune idée de ce qu’elle faisait. Mais elle ne voulait pas faire de mal à cette femme. C’était un acte de désespoir."

Il a surtout peur que sa mère, affaiblie ne meure en prison. "Ma mère a travaillé comme femme de ménage pendant plus de 30 ans, a élevé cinq enfants et n’a jamais commis de faute. Maintenant, elle se retrouve en prison, en tant que femme âgée et fragile avec une grave maladie cardiaque." L'homme a également tenu a présenté ses excuses à la famille de la victime.

Les policiers cherchent actuellement à déterminer la responsabilité de la septuagénaire dans le drame ainsi que les circonstances qui entourent ce décès.