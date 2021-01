Une série télé tournée sur la gestion du coronavirus par Boris Johnson

Le tournage d'une série télévisée ayant pour intrigue la gestion de la pandémie par Boris Johnson va débuter, avec l'acteur Kenneth Branagh dans le rôle du Premier ministre britannique Boris Johnson, a annoncé la chaîne Sky.

Michael Winterbottom ("In this world", "Jude") réalisera cette série baptisée "This Sceptred Isle". Kenneth Branagh, qui a récemment joué le méchant dans "Tenet" ou le personnage d'Hercule Poirot dans "Le crime de l'Orient-Express", interprètera le bouillonnant dirigeant conservateur aux cheveux blonds ébouriffés.

Considéré comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération au Royaume-Uni, le Nord-irlandais de 60 ans s'y est également illustré comme réalisateur et producteur.

Cette série en 5 épisodes débutera avec l'arrivée à Downing Street de Boris Johnson, puis racontera l'apparition des premiers cas de Covid-19 au Royaume-Uni, début 2020. Cette année fut mouvementée pour le dirigeant conservateur, entre sa contamination par le virus, qui lui a valu de passer trois nuits en soins intensifs en avril, puis la naissance de son fils Wilfred deux jours après son retour aux affaires.

Boris Johnson a été critiqué pour avoir tardé à réagir face à la pandémie, qui a tué plus de 97.000 personnes au Royaume-Uni, le pire bilan en Europe.

La série se base sur le témoignage de proches du Premier ministre, du ministère de la Santé, de scientifiques conseillant le gouvernement et de soignants. Tim Shipman, journaliste politique au Sunday Times, a joué les consultants.

"Notre série lie d'innombrables histoires vraies - de Boris Johnson à Downing Street aux personnes en première ligne face au virus dans le pays- relatant les efforts des scientifiques, des médecins, des soignants et des dirigeants pour nous protéger du virus", a déclaré dans un communiqué M. Winterbottom, qui a co-écrit la série avec Kieron Quirke.

Le passé récent du Royaume-Uni fascine les réalisateurs. Un téléfilm haletant avec en vedette Benedict Cumberbatch dans le rôle de Dominic Cummings, cerveau de la campagne en faveur du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, avait été diffusé en janvier 2019, deux ans et demi après le référendum sur le Brexit.

Produite par Fremantle, Passenger et Revolution Films, "This Sceptred Isle" commencera à être tournée début 2021 pour une diffusion prévue sur Sky Atlantic et Now TV à l'automne 2022.