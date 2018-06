Une star du rugby s'allie à un député pour bannir l'homophobie du football anglais

Gareth Thomas, l'ancien capitaine de l'équipe de rugby du Pays de Galles, a annoncé lundi s'être associé au député conservateur Damian Collins pour présenter une proposition de loi visant à rendre les comportements homophobes illégaux dans les stades anglais.

"Les gens ont le droit de marcher librement dans la rue et être qui ils veulent être et ne pas être jugés ni discriminés. Malheureusement, sur les terrains de football, les choses ne se passent pas comme ça", a regretté l'ancien sportif qui avait dévoilé publiquement son homosexualité en 2009.

Damian Collins, président de la Commission parlementaire du numérique, de la culture, des médias et du sport, a lui estimé que "le temps est venu de passer des paroles aux actes".

"C'est pourquoi Gareth et moi cherchons à amender la loi de 1991 sur les infractions dans le football pour rendre les chants ou les gestes indécents liés à l'orientation sexuelle ou à l'identité sexuelle illégaux".

La loi de 1991 a interdit les menaces et insultes racistes au sein des stades de football en Angleterre et au Pays de Galles et les a rendues passibles d'amendes. L'amendement présenté cherche à étendre ces sanctions aux comportements homophobes.

"On espère que cette proposition de loi sera bientôt adoptée et contribuera à faire du football un sport réellement ouvert à tous", a ajouté le député de la majorité gouvernementale.

Il a aussi encouragé la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, à proscrire l'homophobie dans ses réglementations.

Thomas, sélectionné 100 fois dans l'équipe de rugby du Pays de Galles et capitaine à deux reprises de l'équipe des Lions britanniques et irlandais, a fait son coming-out alors qu'il jouait encore professionnellement. Mais les sportifs de haut niveau qui assument leur homosexualité restent une minorité.

L'ancien sportif a notamment joué à Toulouse et aux Cardiff Blues.