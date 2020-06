Une start-up belge active dans la construction primée à l'international

(Belga) L'entreprise courtraisienne JuuNoo a été primée dans la catégorie "Produits innovants" du Red Dot Design Award, une récompense internationale dans le monde du design décernée en Allemagne, a fait savoir l'entreprise jeudi. JuuNoo a mis au point des parois réutilisables dotées d'une structure en acier, alternative durable aux murs intérieurs non porteurs.

La structure peut être facilement démontée et reconstruite. Elle est disponible sur le marché depuis 2017. Avec ces nouvelles parois, JuuNoo a désiré s'attaquer à certains problèmes rencontrés dans le secteur de la construction, tels que le manque de temps et d'espace ainsi que la pénurie ou le prix trop élevé des matières premières. Une initiative qui a séduit le jury. "En tant que petite start-up parmi toutes ces entreprises reconnues, on espère évidemment attirer l'attention des 36 membres du jury d'experts. Cette récompense est la preuve ultime que JuuNoo n'est pas juste une paroi", s'est réjoui le fondateur de la petite société belge et concepteur du projet, Chris Van de Voorde. Le Red Dot Design Award est l'un des labels les plus convoités dans le domaine du design et de l'innovation. Plus de 6.500 projets avaient été inscrits dans la catégorie "Conception de produits" cette année. Pour départager les projets, le jury a pris en compte différents paramètres tels que le choix du matériau, la facilité d'utilisation et la finition. (Belga)