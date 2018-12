Une statue de suffragette inaugurée à Manchester

Une statue de la suffragette Emmeline Pankhurst a été inaugurée vendredi à Manchester, exactement 100 ans après que les femmes britanniques de plus de 30 ans ont voté pour la première fois.

Emmeline Pankhurst (1858-1928), originaire de Manchester, a fondé le Women's Social and Political Union (WSPU) en 1903. Elle a activement milité, avec ses trois filles, Christabel, Adela et Sylvia, pour que les femmes obtiennent le droit de vote au Royaume-Uni et a été emprisonnée et libérée onze fois.

La statue, oeuvre de la sculptrice Hazel Reeves, représente la militante, debout sur une chaise, en train de faire un discours, le bras tendu, tournée vers l'endroit où ont eu lieu les premiers rassemblements agités de suffragettes.

A l'occasion de l'inauguration de la statue, installée sur la place Saint-Pierre, dans le centre-ville, des dizaines de femmes ont défilé, déguisées en suffragettes et portant des écharpes vertes et violettes, couleurs emblématiques du mouvement.

L'arrière-petite-fille d'Emmeline, Helen Pankhurst, 54 ans, a déclaré que la statue représentant son aïeule, n'était pas seulement "un magnifique hommage à la vie et au travail d'Emmeline Pankhurst, mais également au mouvement des suffragettes et au rôle des femmes de Manchester qui ont fait campagne pour obtenir le droit de vote".

La "loi sur la représentation populaire" de février 1918 a été l'une des premières en Europe à autoriser des femmes à voter à une élection nationale. Il a toutefois fallu attendre dix ans de plus, quelques semaines après la mort d'Emmeline Pankhurst, pour que les femmes obtiennent de pouvoir voter dès 21 ans, comme les hommes.

En avril dernier, une statue de la suffragiste Millicent Fawcett avait été inaugurée devant le parlement britannique, à Londres, première statue de femme dans cet endroit symbolique.

A l'inverse des suffragettes, comme Emmeline Pankhurst, qui prônaient l'action directe pour faire avancer leur cause, brisant des vitrines ou incendiant des bâtiments, Millicent Fawcett était une suffragiste, adepte de méthodes non violentes.