Une toile du célèbre peintre Murillo MASSACRÉE par une restauration désastreuse (photos)

Restaurer l'oeuvre d'un grand peintre baroque n'est pas une tâche à la portée de tous. A Valence, le propriétaire d'une célèbre toile du peintre Bartolomé Esteban Murillo vient de le réaliser, et il s'en mord les doigts, comme nous l'apprend le journal espagnol La Vanguardia.

Pour 1.200 euros, le collectionneur d'art privé a confié l'oeuvre à un restaurateur de meuble, qui avait pour mission de redonner à la toile sa splendeur en la nettoyant avec délicatesse.

Le doux visage de la Vierge a disparu

Mais lorsque le restaurateur de meubles a rendu la toile du XVIIe siècle au collectionneur, celui-ci a été énormément surpris du résultat! Totalement défiguré, le doux visage de la Vierge d'origine est difficilement perceptible. Après avoir subi la colère du collectionneur, le restaurateur a promis de réparer son erreur et de résoudre le problème. Mais quelle ne fut pas la surprise du propriétaire de la toile, lorsque celle-ci lui a été rendue encore plus abîmée!

Des dommages irréversibles?

La toile est désormais dans les mains d'un "vrai" professionnel. Malheureusement, les dommages sont probablement irréversibles.

En Espagne, comme le souligne le journal britannique The Guardian, la loi permet à des particuliers sans réelle formation de réaliser les restaurations.

"Pouvez-vous imaginer que n'importe qui soit autorisé à opérer?"

L'Association professionnelle espagnole des conservateurs et restaurateurs (Acre), dénonce ces pratiques et demande un durcissement des règles. "Pouvez-vous imaginer que n'importe qui soit autorisé à opérer d'autres personnes? Ou quelqu'un autorisé à vendre des médicaments sans licence de pharmacien? Ou quelqu'un qui n'est pas un architecte autorisé à construire un bâtiment?", demande Fernando Carrera, ancien président de l'association et professeur à l'École galicienne pour la conservation et la restauration du patrimoine culturel.

"Des interventions désastreuses"

La Vice-présidente ajoute: "La loi sur le patrimoine elle-même n'oblige ni ne recommande spécifiquement que les interventions soient effectuées par des professionnels formés à la conservation-restauration. Ce manque de législation conduit à des interventions désastreuses qui arrivent de temps en temps, notamment lorsqu'il s'agit de sculptures romaines ou de toiles de la Renaissance de grande valeur."

Malheureusement, ce genre de mésaventure n'est pas rare dans le monde de l'art, un bon nombre de peintures saccagées n'arrivent pas jusqu'aux yeux et aux oreilles des médias.