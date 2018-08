Une touriste britannique secourue après avoir passé dix heures dans l'Adriatique

(Belga) Une touriste britannique a été secourue après avoir passé dix heures dans les eaux de l'Adriatique, a annoncé lundi le ministère de la Défense. Elle était tombée d'un navire de croisière dans la nuit de samedi à dimanche.

"J'étais à l'eau pendant dix heures et ces gars formidables m'ont sauvé", a déclaré à la télévision d'Etat HRT la touriste. Elle se trouve dans un état stable après sa mésaventure. Un navire des gardes des côtes a entamé une opération de recherche et de sauvetage dimanche matin. Il a découvert cette femme à environ 1,3 km des lieux où elle était tombée du navire de croisière "Norwegian star", a précisé un porte-parole du ministère. "Sur la base des informations sur les vents et courants au moment de l'accident, les sauveteurs ont calculé le périmètre de recherche et la possible position de la personne recherchée", a indiqué le porte-parole. "Vers 09h40, elle a été remarquée et secourue par des sauveteurs nageurs. Cinq minutes plus tard, elle était à bord du navire Cavtat". "Nous avons sauvé une vie humaine, c'est une sensation qui ne peut-être comparé à rien", a déclaré le capitaine du navire Lovro Oreskovic sur le site du ministère. La touriste n'a donné aucune précision sur les circonstances ayant entraîné sa chute du navire qui avait quitté le port de Pula (ouest de la Croatie) pour rejoindre Venise. Le tourisme représente 20% du PIB croate. Sa côte adriatique et ses plus de 1000 îles attirent quelque 18 millions de touristes par an.