Une vaste plateforme de télé pirate (IPTV) démantelée en Europe

Une plateforme de télévision pirate par internet a été démantelée en Europe. 23 personnes ont été arrêtées dans 6 pays, mais pas en Belgique. Elles pirataient les chaînes de télévision payante via le système IPTV.

Les polices d'une demi-douzaine de pays européens ont annoncé mercredi avoir démantelé un vaste réseau, qualifié de plus important au monde, de piratage de plateformes de télévision payante en ligne représentant quelque cinq millions d'utilisateurs seulement pour l'Italie. Les forces de l'ordre d'Italie, de Bulgarie, de France, d'Allemagne, de Grèce et des Pays-Bas ont procédé à des perquisitions, coordonnées par Eurojust. Les polices de ces pays ont arrêté au moins 23 suspects dans le cadre d'une opération contre la plateforme illégale désactivée, baptisée Xtream Codes, qui aurait causé environ 6,5 millions d'euros de pertes au marché légal.

Celle-ci a permis la mise au jour et la désactivation "de la plateforme illégale de télévision en ligne (IPTV) la plus répandue parmi les pirates informatiques", selon la police financière italienne. La plateforme permettait la revente illégale, via un unique abonnement et au prix de 12 euros, des contenus de plusieurs bouquets de programmes (dont ceux de Sky, DAZN, Mediaset, Netflix et Infinity) au client final. Xtream Codes avait été mise au point par deux citoyens grecs, précise la police financière.

La Belgique pas touchée

Les membres de l'organisation, dont 25 ont été identifiés, géraient leurs affaires depuis l'étranger, d'où étaient retransmis des signaux numériques à grande échelle. Les enquêtes, qui visaient trois sociétés et cinq personnes physiques, ont abouti à la mise sous séquestre de l'ensemble de la plateforme ainsi que de 800 sites et 183 serveurs affectés à la reproduction et à la diffusion de flux. Les responsables de l'organisation encourent six mois à trois ans de prison et jusqu'à 25.822 euros d'amende.

Il existe des dizaines de services d'IPTV disponibles en Belgique, grâce à de petits boîtiers ou directement dans votre télévision connectée. Souvent bon marché, ils ne paient aucun droit d'auteur. Les diffuseurs risquent de lourdes amendes voire des peines de prison. Les clients ne risquent pas grand-chose même si théoriquement ils font partie de la chaîne illégale de diffusion.