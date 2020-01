Une voiture percute des touristes dans le Tyrol du Sud, en Italie: 6 tués et 11 blessés

Six jeunes allemands ont été tués et onze autres blessés dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord de l'Italie lorsqu'une voiture roulant à vive allure a percuté leur groupe, rapportent dimanche les médias italiens.



L'accident s'est produit vers 01H15 du matin (00H15 GMT) dans le Haut Adige, la région italienne limitrophe de l'Autriche, précise le quotidien Corriere della Sera.



Après avoir passé la soirée dans un restaurant, le groupe de jeunes touristes allemands se trouvait à proximité de leur bus quand une voiture est arrivée à grande vitesse, fauchant les personnes au bord de la route.



Selon le journal, le conducteur de la voiture est un jeune de 28 ans habitant dans la zone "et qui aurait eu un taux d'alcool très élevé dans le sang".



Les six jeunes décédés sont morts sur le coup, tandis que sur les onze blessés trois sont dans un état grave, dont une femme qui a été transportée en hélicoptère en Autriche, selon la même source.