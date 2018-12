Spectaculaire sortie de route en Slovaquie: la voiture s'envole et percute le haut d'un tunnel (vidéo)

Impressionnante sortie de route en Slovaquie jeudi dernier. Un automobiliste a perdu le contrôle de sa BMW sur une route à proximité de la ville de Poprad. C’est la police locale qui a diffusé les images sur les réseaux sociaux. Sur ces images, on y voit la voiture se décaler légèrement sur le côté droit de la route avant de venir percuter de plein fouet un rail de sécurité. La voiture va alors littéralement s’envoler et percuter le sommet du tunnel. Le chauffeur de la BMW, 44 ans, a survécu. Il ne présente aucune blessure grave. Un test d’alcoolémie a été réalisé et s’est avéré négatif. Selon la police, le chauffeur se serait brièvement endormi.