Ursula von der Leyen accepte les candidats commissaires soumis par les Etats membres

La présidente élue de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, a approuvé lundi la liste des commissaires qui lui ont été soumis par les Etats membres de l'UE. En ce qui concerne la Roumanie qui avait proposé un homme et une femme, la future présidente a jeté son dévolu sur la candidate féminine, Rovana Plumb.

Mme von der Leyen, qui succèdera au Luxembourgeois Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne le 1er novembre pour un mandat de cinq ans, avait promis d'avoir pour la première fois de l'histoire une équipe totalement paritaire. Elle a atteint cet objectif, étant donné que la prochaine Commission sera composée de 13 femmes et 14 hommes. Chaque pays de l'UE (excepté le Royaume-Uni qui compte quitter l'Union le 31 octobre) a proposé un ou une candidat(e). Mme von der Leyen a désormais accepté l'ensemble de ces candidatures. Elle annoncera mardi les portefeuilles qu'elle entend confier aux différents membres de son exécutif. La Belgique avait désigné fin août son actuel vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders, pour occuper un poste dans la nouvelle Commission. D'après une liste provisoire relayée par certains médias, le libéral belge y hériterait du portefeuille du Budget. Le Parlement européen devra donner son aval ou non à la nouvelle équipe, après avoir auditionné chacun des prétendants entre le 30 septembre et le 8 octobre.