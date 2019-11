Ursula von der Leyen choisit Adina-Ioana Valean pour la Roumanie

(Belga) La présidente élue de la Commission européenne a fait son choix parmi les deux candidats proposés par Bucarest pour intégrer son exécutif. Ursula von der Leyen a choisi la candidate féminine, Adina-Ioana Valean, a indiqué mercredi un porte-parole de son équipe de transition.

Adina-Ioana Valean, eurodéputée du groupe PPE (démocrates-chrétiens), est présidente de la commission de l'Industrie, de la recherche et de l'énergie au sein du Parlement européen. Âgée de 51 ans, elle a d'abord été observatrice au Parlement européen en 2006, avant que la Roumanie n'intègre formellement l'Union en janvier 2007. Elle a été vice-présidente du groupe ALDE (Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe) jusqu'en 2014. L'autre candidat proposé mercredi par Bucarest, Sigfried Muresan, était également eurodéputé. Selon un porte-parole de l'équipe d'Ursula von der Leyen, la présidente élue de la Commission s'est entretenue mercredi avec les deux candidats et a retenu Adina-Ioana Valean pour le portefeuille des Transports, celui qui avait été désigné pour la précédente candidate, Rovana Plumb, rejetée après examen de potentiels conflits d'intérêts. Selon des sources concordantes, le nouveau Premier ministre roumain Ludovic Orban espérait éventuellement un échange de portefeuilles avec celui de l'Élargissement, attribué à la Hongrie. La candidature d'Adina-Ioana Valean devra encore être examinée et validée par les parlementaires, tout comme celles du Français Thierry Breton et du Hongrois Oliver Varhelyi. Il manque encore le candidat de Londres pour que la Commission soit complète et puisse dans son ensemble recevoir le feu vert du Parlement. (Belga)