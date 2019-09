Ursula von der Leyen demandera à la Hongrie et la Roumanie de nouveaux candidats

(Belga) Ursula von der Leyen va demander à la Hongrie et la Roumanie de lui soumettre deux nouveaux candidats commissaires, après que ceux initialement désignés par Budapest et Bucarest ont été rejetés par le Parlement européen, a indiqué un porte-parole de la présidente élue de la Commission.

Les eurodéputés de la commission des Affaires juridiques du Parlement ont définitivement refusé lundi matin de donner leur feu vert à la Roumaine Rovana Plumb et au Hongrois Laszlo Trocsanyi en raison de soupçons de conflits d'intérêts. Le président de l'hémicycle, David Sassoli, va désormais adresser un courrier formel à Mme von der Leyen pour lui expliquer la décision de la commission et lui demander ce qu'elle envisage de prendre comme mesures. Une fois qu'elle recevra cette missive, la présidente du futur exécutif a l'intention de réclamer de nouveaux candidats à la Roumanie et la Hongrie, a expliqué son porte-parole. (Belga)