Ursula Von der Leyen et Josep Borrell se rendront à Kiev cette semaine

(Belga) La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, se rendront à Kiev "cette semaine" pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé mardi le porte-parole en chef de la Commission, Eric Mamer, sur Twitter.

Ce déplacement fait suite à celui de la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, vendredi, où la Maltaise avait rencontré M. Zelensky, le Premier ministre Denys Shmyhal et le parlement ukrainien qui l'avait invitée. Il intervient avant une conférence des donateurs pour l'Ukraine, prévue samedi à Varsovie (Pologne), alors que les Vingt-sept discutent cette semaine d'un nouveau train de sanctions contre Moscou, après les images de civils massacrés à Boutcha et ailleurs en Ukraine. L'UE a déjà annoncé avoir décidé de mettre en place "une équipe d'enquête conjointe avec l'Ukraine pour recueillir des preuves et enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité", avait indiqué Mme Von der Leyen. Cette première visite de l'Allemande à Kiev depuis l'assaut russe du 24 février dernier fait aussi suite à la visite de trois Premiers ministres européens - Mateusz Morawiecki pour la Pologne, Janez Jansa pour la Slovénie et Petr Fiala pour la Tchéquie - le 15 mars dernier, afin de marquer leur soutien à la résistance ukrainienne face à l'invasion russe. Le même jour, le commissaire européen à l'Environnement, le Lituanien Virginijus Sinkevi?ius, dont l'épouse est Ukrainienne, avait lui aussi fait un déplacement en Ukraine, devenant ainsi le premier membre du collège de la Commission à se rendre dans ce pays depuis le 24 février. (Belga)