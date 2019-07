Ursula von der Leyen promet un "green deal" européen

(Belga) La candidate des Etats membres à la présidence de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis mardi aux eurodéputés d'élaborer un "green deal" pour l'UE dans les 100 premiers jours de son mandat.

Pour devenir la première femme à occuper la présidence de l'exécutif de l'Union, Mme von der Leyen a besoin d'obtenir mardi soir une majorité absolue au Parlement européen, soit au moins 374 voix. Dans son grand oral - prononcé en français, anglais et allemand -, la candidate a notamment promis de rehausser l'objectif européen de réduction des gaz à effet de serre (GES), le faisant passer de 40 à 50% d'ici 2030 (par rapport au niveau de 1990). Elle a en outre garanti qu'elle présenterait un plan plus ambitieux afin de permettre à l'UE de réduire ses émissions de GES de 55% d'ici 11 ans. L'introduction d'une taxe carbone aux frontières est l'une des mesures avancées par Mme von der Leyen pour parvenir à transformer l'ambition en réalité. "Je ferai de l'Europe le premier continent neutre en carbone en 2050", a-t-elle insisté, promettant une loi climatique européenne dans les 100 premiers jours de son mandat. Les fonds publics ne seront pas suffisants pour atteindre tous ces objectifs, a encore estimé Mme von der Leyen, avant d'assurer qu'elle plaiderait pour un véritable plan d'investissements à cet effet, et ce entre autres via une transformation de la Banque européenne d'investissement (BEI) en une banque climatique. (Belga)