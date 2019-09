US Open: Nadal perd son premier set mais passe en quarts

Rafael Nadal, N.2 mondial, a perdu son premier set du tournoi mais s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open en battant lundi le lauréat 2014, Marin Cilic (22e) 6-3, 3-6, 6-1, 6-2.

"Au 2e set, il était plus agressif que moi, je reculais et lui était très déterminé. Alors je me suis dit qu'il fallait changer ça parce que j'étais entre ses mains", a expliqué l'Espagnol qui, sous les yeux de Tiger Woods, a aligné 9 jeux d'affilée alors que les deux joueurs étaient à égalité un set partout et 1-1 dans la 3e manche.

Pour ce qui sera son 40e quart de finale de Grand Chelem, Nadal affrontera l'Argentin Diego Schwartzman (21e).

Le triple vainqueur du trophée à Flushing Meadows (2010, 2013, 2017) avait remporté tous ses matches en trois sets secs jusque-là cette année, bénéficiant en outre du forfait de son adversaire au 2e tour.