US Open - Nouvelle déception pour Zverev, éliminé dès le 3e tour

L'Allemand Alexander Zverev s'est incliné contre son compatriote Philipp Kohlschreiber au 3e tour de l'US Open, le 1er septembre 2018 à New York

Le N.4 mondial, l'Allemand Alexander Zverev, a chuté dès le troisième tour de l'US Open face à son compatriote Philipp Kohlschreiber (34e) en quatre sets 6-7 (1/7), 6-4, 6-1, 6-3, samedi à New York.

A 21 ans, Zverev est déjà triple vainqueur en Masters 1000 mais peine toujours à s'affirmer dans les tournois du Grand Chelem. Il n'y a atteint qu'une fois les quarts de finale, à Roland-Garros au printemps, et une fois les huitièmes de finale, à Wimbledon il y a un an.

Mené deux manches à une, le grand Sascha (1,98 m) semblait bien parti pour pousser la rencontre dans un cinquième set quand il a mené 3 jeux à 0 dans le quatrième. Mais il a ensuite perdu six jeux de suite, et le match en un peu plus de trois heures.

Dans la première manche déjà, le jeune Allemand avait perdu à deux reprises un break d'avance avant de l'arracher au jeu décisif.

"J'ai très bien retourné alors qu'il aime avoir des points gratuits sur son service, ça a été un élément clé", a estimé Kohlschreiber.

L'Allemand de 34 ans, déjà huitième-de-finaliste à New York il y a un an, affrontera le Japonais Kei Nishikori (19e) ou l'Argentin Diego Schwartzman (13e) pour une place en quarts de finale.