US Open: pour Djokovic, "maintenant, ce sont les titres du Grand Chelem qui comptent"

Le N.1 mondial Novak Djokovic a reconnu samedi à New York en être arrivé à un point de sa carrière où "ce sont les titres du Grand Chelem qui comptent", avec en vue le record de 20 titres majeurs chez les messieurs actuellement détenu par Roger Federer.

"Ca a toujours été le cas, mais maintenant plus encore ce sont les titres du Grand Chelem qui comptent le plus en ce qui concerne la façon dont je vois le tennis et comment je les aborde, parce que ce sont ces tournois qui comptent le plus", a déclaré le Serbe à deux jours du début de l'US Open, dernier tournoi du Grand Chelem de l'année où il défendra son titre.

Djokovic a décroché en juillet à Wimbledon le 16e Majeur de sa carrière, en finale contre Federer. L'autre ogre du circuit, l'Espagnol Rafael Nadal en est à 18 après son 12e succès à Roland-Garros en juin. Le record absolu de 24 titres du Grand Chelem est détenu par l'Australienne Margaret Court et peut être égalé cette année à Flushing Meadows par l'Américaine Serena Williams.

"J'ai 32 ans. Donc les choses sont un peu différentes de ce qu'elles étaient il y a dix ans, mais je me sens toujours jeune à l'intérieur comme à l'extérieur et je suis toujours très motivé", a ajouté Djokovic qui pourrait théoriquement rencontrer Federer en demies et Nadal en finale de l'US Open.

"Mais en même temps, la route est encore longue" vers la barre des 20 titres majeurs et le record, a-t-il ajouté.

"Et ça me met aussi de la pression parce que, vous savez, c'est ce que je vise. C'est sans aucun doute devenu l'une de mes ambitions, l'un de mes objectifs", a-t-il affirmé.

"Alors, c'est sûr, je vais tout faire pour jouer mon meilleur tennis lors de ce tournoi", a-t-il conclu.

Djokovic affrontera au premier tour l'Espagnol Roberto Carballes (76e mondial).