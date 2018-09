US Open: Thiem espère être "plus à l'aise" contre Nadal sur dur

L'Autrichien Dominic Thiem, qui défiera Rafael Nadal pour la première fois sur dur, en quarts de finale de l'US Open mardi, espère se sentir "plus à l'aise" que sur terre battue face au N.1 mondial.

"Sur terre battue, rivaliser ou le battre est l'un des plus grands défis du sport. J'espère être un peu plus à l'aise sur dur, mais je n'en suis pas sûr", a déclaré Thiem en conférence de presse après sa victoire contre le finaliste sortant et N.5 mondial, le Sud-Africain Kevin Anderson en huitièmes de finale (7-5, 6-2, 7-6 (7/2)).

Jusque-là, Thiem et Nadal se sont affrontés à dix reprises, toutes sur terre battue. "Trois très belles expériences et sept horribles", a souri "Domi", mené 7 à 3 dans ses confrontations avec l'Espagnol.

La dernière en date, en finale de Roland-Garros en juin, avait tourné court: "Rafa" avait balayé l'Autrichien de 24 ans en trois sets (6-4, 6-3, 6-2).

Pour Thiem, la clé du match résidera dans sa capacité à agresser le Majorquin d'entrée de jeu.

"Je peux frapper très fort du fond du court, je peux lui faire mal avec mes coups. Il faudra que je joue vraiment vite et que j'utilise ma puissance. Mais sans faire trop de fautes", a décrit l'Autrichien.

"J'ai réussi ça quelques fois contre lui, mais c'est un style de jeu risqué. Il arrive que je fasse trop de fautes, et alors ça se passe mal...", a-t-il souligné.