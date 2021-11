USA: une plainte pour agressions sexuelles contre le prince Andrew examinée en procès fin 2022

Une plainte aux Etats-Unis pour "agressions sexuelles" contre le prince britannique Andrew devrait être examinée fin 2022 devant un tribunal civil à New York, a indiqué mercredi un juge, nouvelle étape de l'affaire des crimes sexuels du financier américain décédé Jeffrey Epstein.

Le duc d'York est dans la tourmente depuis le dépôt en août 2021 au tribunal fédéral de Manhattan d'une plainte d'une Américaine, Virginia Giuffre, accusant le second fils de la reine Elizabeth II d'"agressions sexuelles" quand elle était mineure, il y a plus de 20 ans.

Les procédures pénale et civile sont complexes aux Etats-Unis et l'examen au civil par un tribunal d'une plainte pour des faits criminels n'est pas exceptionnel. Le prince Andrew n'est pas poursuivi au pénal pour ces faits présumés d'"agressions sexuelles", qu'il ne cesse d'ailleurs de nier : il a encore demandé vendredi dernier à la justice américaine de rejeter la plainte de Mme Giuffre.

Un juge de New York, Lewis Kaplan, a entendu cette semaine des avocats des deux parties et a indiqué mercredi qu'il ne pouvait "pas donner une date de procès" au civil mais qu'il prévoyait qu'il se déroule "entre septembre et décembre l'an prochain".

De leur côté, les avocats du prince Andrew et de Virginia Giuffre devraient faire déposer une dizaine de personnes chacun, y compris des représentants des parties.

D'après Me David Boies, représentant Mme Giuffre, deux personnes venues du Royaume-Uni devraient se présenter "volontairement" à New York sans avoir besoin d'être convoquées.

Dans sa plainte, Virginia Giuffre accuse le prince Andrew d'être "l'un des hommes puissants" à qui elle aurait été "remise dans un but sexuel" quand elle a été, affirme-t-elle, la victime entre 2000 et 2002, à partir de ses 16 ans, du vaste trafic sexuel pour lequel Jeffrey Epstein a été inculpé et incarcéré, avant de se donner la mort dans une prison de Manhattan, à l'été 2019.

Les "agressions sexuelles" se seraient produites à trois reprises: à Londres chez Ghislaine Maxwell, une collaboratrice de Jeffrey Epstein dont le procès au pénal débute le 29 novembre à New York, et dans les propriétés de M. Epstein à New York et dans les îles Vierges. Malgré ses dénégations, sa fréquentation du financier américain avait contraint le prince Andrew à se retirer de la vie publique.