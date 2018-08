Vacances: forte amélioration de la circulation automobile en fin d'après-midi

(Belga) La circulation était très dense samedi matin dans le sud de la France, une journée classée noire par les prévisionnistes. Vers 12h30, près de 650 kilomètres de bouchons cumulés étaient recensés dans l'Hexagone. La situation s'améliore en fin d'après-midi, selon un communiqué publié par Touring à 17h45.

Il s'agissait du deuxième samedi noir des vacances, mais la situation était plus calme qu'il y a une semaine. A 17h45, Touring constatait déjà une amélioration des conditions de circulation, alors que des embarras étaient initialement attendus jusqu'à 20h00. En France la circulation reste toutefois très chargée mais les bouchons diminuent fortement tant dans le sens des départs que des retours. L'axe Lyon-Orange-Espagne reste le plus encombré, avec 12 km de bouchons dans le sens des départs et 8 km dans le sens inverse. Ailleurs en France, Touring recense également 13 km de file à hauteur de Bordeaux dans le sens des départs. En Allemagne, la circulation est très chargée mais fluide dans les deux sens. En Suisse, des ralentissements sont constatés au tunnel du St-Gothard dans le sens des retours avec 5km de files ou 1h de délai. Dimanche, Touring ne s'attend pas à trop de problèmes en Europe pour les départs comme pour les retours. (Belga)