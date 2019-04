Valérie parcourt à pied 757km pour inciter à voter aux élections européennes: "Je suis très inquiète pour l'avenir"

Une Française a décidé de parcourir à pied 757km pour inciter les citoyens à voter aux élections européennes. Le scrutin aura lieu le 26 mai prochain. Valérie Tatcher vient juste de terminer son périple commencé il y a un mois. Notre journaliste Emmanuel Dupond l'a rencontrée ce dimanche matin devant le Parlement européen.

Valérie Tatcher n'a aucun lien de parenté avec l'ancienne Première ministre britannique. Cette mère de famille originaire de Lyon est une simple citoyenne. Fonctionnaire dans l'éducation nationale, elle se dit avant tout citoyenne européenne et militante. Valérie a effectivement décidé de quitter Lyon le 11 mars dernier pour parcourir 757km pour atteindre le Parlement européen.

Elle a marché environ pendant 25km par jour avec un message qui est simple et clair: il faut aller voter le 26 mai prochain aux élections européennes. Enveloppée dans un drapeau européen, la Lyonnaise est arrivée ce dimanche matin à Bruxelles, sa destination finale.

La proximité des élections européennes et l'inquiétude par rapport au développement de l'extrême droite, particulièrement en France, l'ont poussée à agir. "Je suis très inquiète. L'extrême droite, c'est quelque chose qui s'installe dans les décennies, auquel les gens s'habituent. Il y a une banalisation et je ne le supporte plus. Cela m'inquiète pour l'avenir de mon pays et de l'Europe", explique-t-elle.





"Beaucoup de réticence et de réserve"

Pendant son parcours, Valérie avoue avoir été confrontée à beaucoup d'indifférence. "Les gens qui dialoguaient avec moi restaient ouverts. Mais ils avaient beaucoup de réticence et de réserve par rapport à l'Europe par manque de connaissances je pense de ce que fait réellement l'Europe. Je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie d'information à faire", estime la militante.

Réaliser un tel périple représentait pour elle un effort physique non-négligeable. "La dernière semaine, j'étais épuisée. C'était très difficile pour l'organisme, mais j'étais déterminée et bien préparée", confie Valérie.

Depuis 1979, le taux de participation à l'élection européenne n'a cessé de diminuer. Il est à peine de 42% dans l'ensemble des pays de l'Union européenne.