(Belga) L'ancien Premier ministre français Manuel Valls restera à Barcelone même s'il échoue aux municipales de mai 2019, a-t-il affirmé lundi sur BFMTV et RMC, précisant avoir "récupéré (son) passeport espagnol".

Si "la question c'est +est-ce que vous restez à Barcelone ? +, la réponse est oui car c'est un choix de vie", a déclaré M. Valls, qui a annoncé mardi dernier son choix d'être candidat à la mairie de Barcelone l'an prochain. Arrêtera-t-il la politique s'il échoue ? "Sans doute", a-t-il répondu. Né à Barcelone en 1962, Manuel Valls a grandi à Paris et a été naturalisé français à vingt ans, perdant sa nationalité espagnole. Il possède désormais la double nationalité. M. Valls, "encore député" en France "pour quelques heures", a indiqué qu'il démissionnerait de son mandat mardi ou mercredi. Il rencontrera le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand mardi et s'exprimera dans le cadre des questions au gouvernement "pour marquer sa reconnaissance", plus que dire adieu. "Adieu non, parce que j'aime ce pays, j'y reviendrai, j'ai des amis (...) Il n'y a pas de nostalgie, pas de regret, mais il y a de l'émotion", a-t-il expliqué, en se disant "convaincu" qu'il avait encore "un avenir politique en France". (Belga)