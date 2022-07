Variole du singe - Espagne: deuxième décès d'un patient contaminé par la variole du singe

(Belga) Une deuxième personne atteinte de la variole du singe est morte en Espagne, a indiqué samedi le ministère de la Santé, au lendemain de l'annonce du premier décès dans le pays d'une personne infectée par ce virus.

"Parmi les 3.750 patients (...), 120 cas ont été hospitalisés et deux sont décédés", a indiqué le Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère dans son dernier rapport publié samedi, sans préciser la date de ce deuxième décès. Il s'agit des premiers décès en Europe de personnes contaminées par la variole du singe. Vendredi, le Brésil avait annoncé un décès, sans que l'on sache à chaque fois si le virus est bien à l'origine de ces morts. Au total, sept décès ont été enregistrés dans le monde depuis mai, les cinq premiers ayant été signalés en Afrique, où la maladie est endémique et a été détectée pour la première fois chez l'homme en 1970. Contacté par l'AFP, le ministère n'a pas fourni davantage de détails, précisant qu'il s'agissait de deux patients atteints "de la variole du singe" et renvoyant aux "analyses qui pourront avoir lieu postérieurement pour pouvoir déterminer la cause de la mort". En Espagne, l'un des pays comptant le plus de cas dans le monde, 4.298 personnes ont été infectées selon les dernières données du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires. La plupart des contaminations sont concentrées en Europe, où se trouvent 70% des 18.000 cas détectés depuis début mai et 25% dans les Amériques, selon le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'OMS a déclenché le 24 juillet le plus haut niveau d'alerte, l'Urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), pour renforcer la lutte contre la variole du singe, aussi appelée orthopoxvirose simienne. (Belga)