Varsovie convoque l'ambassadeur russe après les accusations de Poutine

(Belga) Le ministère polonais des Affaires étrangères a convoqué d'urgence vendredi l'ambassadeur de Russie pour fermement protester contre les "insinuations historiques" du président Vladimir Poutine qui a accusé la Pologne d'avant-guerre de collusion avec Hitler et d'antisémitisme.

Les tensions sont actuellement grandes entre Varsovie et Moscou, la Pologne, membre de l'Otan et de l'Union européenne, craignant ce qu'elle considère comme des tendances agressives dans la politique russe, notamment à l'égard de l'Ukraine. La Pologne a exprimé "sa ferme objection aux insinuations historiques faites par les plus hautes autorités russes ces derniers jours", a dit un vice-ministre des Affaires étrangères, Marcin Przydacz, cité par l'agence de presse PAP. M. Poutine a accusé à deux reprises ces derniers jours la Pologne de collusion avec Hitler à la veille de la Deuxième guerre mondiale. Mardi, s'exprimant au ministère russe de la Défense, il a affirmé avoir pris connaissance d'archives montrant que les Polonais "avaient pratiquement conclu une entente avec Hitler". Il a ajouté qu'un ambassadeur polonais à Berlin - qu'il a qualifié de "salaud" et de "cochon antisémite" - avait promis d'ériger à Varsovie un "beau monument" à Hitler après que ce dernier avait proposé d'"envoyer les Juifs dans des colonies en Afrique". A la veille de l'invasion allemande de la Pologne le 1er septembre 1939, l'URSS de Staline et l'Allemagne nazie se sont mises d'accord pour se partager l'Europe de l'Est dans un protocole secret du pacte Ribbentrop-Molotov signé le 23 août. L'URSS a attaqué la Pologne le 17 septembre 1939, alors que l'armée polonaise livrait encore un combat sans espoir contre les forces de Berlin. Les Soviétiques ont occupé une bonne partie du territoire polonais. L'Allemagne a attaqué l'URSS le 22 juin 1941. Le ministère polonais des Affaires étrangères a souligné vendredi, selon l'agence PAP, que la Pologne "avait été le premier pays à s'engager dans la résistance armée en septembre 1939 contre l'armée allemande qui était appuyée par l'Union Soviétique". Il a rappelé que l'agression allemande avait causé la mort de près de six millions de citoyens polonais, dont trois millions de Juifs. La Russie "cherche à minimiser la coresponsabilité de l'Union Soviétique dans la destruction de la paix en Europe. L'URSS a été dans les années 1939-1941 une alliée de l'Allemagne d'Adolf Hitler", a ajouté le ministère. (Belga)